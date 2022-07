“Presolana Race”, un weekend per gli appassionati di ebike

Nuova edizione di Presolana Race, un weekend dedicato a tutti gli appassionati di ebike. La due giorni, che si svolgerà il 30 e il 31 luglio a Rovetta (BG), sarà un’occasione per conoscere sentieri mozzafiato, scorci imperdibili e bellissimi borghi della Presolana.

Un evento dedicato ad adulti e family friendly, con un programma pensato sia per chi è più esperto ed allenato sia per chi ama pedalare nella natura con i bimbi.

La Presolana Race vede, infatti, due momenti salienti il 31 luglio: la gara di MTB, iscritta FCI e inserita nel Circuito Easy Cup, con un circuito di 50 km e un dislivello di 1800 metri; e il raduno di ebike, con la possibilità di scegliere tra due itinerari studiati appositamente, uno per le famiglie di 17 km e uno per gli sportivi di 50 km.

La Presolana Race è tutto questo e molto altro: il 30 luglio, infatti, verrà inaugurata a Rovetta l’area expo con stand tecnici, food, bike park e laboratori per bambini a tema “bike” nel piazzale del mercato (via Papa Giovanni XXIII). A seguire, ci sarà la festa serale presso il Parco giochi comunale Vilafant (Via dei Talenti) con servizio cucina e concerto dal vivo.

Presolana Race è anche un’occasione per immergersi nella rigogliosa natura della Presolana, della ValSeriana e Val di Scalve, oltre alla possibilità di scoprire i magnifici comuni che costellano queste valli in provincia di Bergamo.

Fino del Monte, nell’altopiano di Clusone, è meta nota per il maestoso trono della Presolana, struttura in legno che permette di godere di una vista senza eguali sulla Regina delle Orobie grazie alla enorme cornice che rende l’esperienza unica e immersiva.