“Sul campo largo sono perplesso, ma non da oggi. Calenda ha detto che lui non farà parte del campo largo. Lo si può giudicare in mille modi, ma non è un ragazzino e do per scontato che è consistente e conseguente rispetto alle cose che dice. Quindi io credo che il campo largo ad oggi non esiste. È un peccato? Certo. Ma ad oggi è molto difficile”. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione degli esiti del bando per progetti di spettacolo nei quartieri.

Sempre sul tema, il sindaco ha parlato anche delle “regionali” del prossimo anno:“Ne sto parlando anche con gli altri sindaci di centrosinistra e quello che noi vediamo è che di nuovo il civismo è fondamentale e localmente fa vincere. Ma il civismo non funziona di nuovo a livello nazionale. Ciò che si riesce a fare a livello locale molto spesso non si riesce a livello nazionale”.