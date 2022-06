Ballottaggi, a Como vince il candidato civico Rapinese

Alessandro Rapinese è il nuovo sindaco di Como. Il candidato civico ha sconfitto in rimonta la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti. Raponese ha ottenuto il 55,36% dei voti contro il 44,64% di Minghetti.

Rapinese, agente immobiliare 46enne, è consigliere comunale dal 2008, prima con il centrodestra poi con la lista civica personale. Al terzo tentativo in 15 anni è riuscito ad ottenere la poltrona di sindaco. Da sempre critico con il sistema dei partiti, ha saputo incanalare il voto di protesta. Decisiva nella vittoria di Rapinese è stata anche l’affluenza, scesa al 35,75% dal 44,3% del primo turno, ovvero 6.164 votanti in meno.

Una vera e propria doccia fredda per la Minghetti, manager culturale di 57 anni, che rispetto al primo turno ha perso mille preferenze, “Sapevo che col ballottaggio si ripartiva da zero – commenta – Sono comunque contenta del lavoro fatto e lavorerò lo stesso per la città, sia in Consiglio comunale che fuori”.