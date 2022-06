Auto si ribalta e prende fuoco a Lumezzane, salgono a due le vittime

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto la notte scorsa a Lumezzane, nel Bresciano, in cui ha perso la vita Marco Rossi. 31enne di Villa Carcina, al volante di un’auto che si è ribaltata e ha preso fuoco. È morto infatti anche Giorgio Botti, di neanche 19 anni, che non è sopravvissuto alle gravi ustioni riportate. In macchina erano in quattro, tutti ragazzi della Valtrompia. In base a una prima ricostruzione, l’auto viaggiava a forte velocità e chi era al volante ha perso il controllo finendo contro un muretto in via Brescia. Pochi istanti dopo sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 oltre ai Carabinieri, che stanno conducendo tutti gli accertamenti sul tragico schianto.