Ha causato un ferito molto grave, mentre altre due persone sono in condizioni meno preoccupanti, uno scontro che ha coinvolto quattro mezzi pesanti lungo la A4, nella tratta tra Tangenziale Nord e Tangenziale est, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Il più grave è stato portato in condizioni molto critiche all’ospedale San Gerardo di Monza, gli altri due al San Raffaele di Milano.