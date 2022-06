Ucciso durante una rissa tra bande a Pessano, 24 giovanissimi in manette

Un 21 enne era stato assassinato durante una maxi rissa il 21 settembre 2021 a Pessano con Bornago durante uno scontro tra bande che si erano date appuntamento per un regolamento di conti per una partita di droga. All'alba la retata dei Carabinieri.

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i Carabinieri di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 5 minori (di cui 2 destinatari di custodia in carcere, 2 di collocamento in comunità e 1 dell’obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari), responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti delle indagini avviate dalla Compagnia Carabinieri di Pioltello a seguito dell’uccisione di un 21enne, accoltellato mortalmente nel corso di una violenta rissa avvenuta la sera del 29 settembre 2021, allorquando due bande di giovani, provenienti rispettivamente da Vimercate (MB) e Pessano con Bornago (MI), si erano date appuntamento a Pessano per un regolamento di conti in merito alla cessione di una partita di sostanza stupefacente.