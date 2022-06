Disarmano donna armata di coltello, poliziotti aggrediti a Milano

“Questo pomeriggio (ieri ndr) a Milano poliziotti del Reparto mobile sono intervenuti per fermare e disarmare una ragazza che si aggirava minacciosa con un coltello”. Gli agenti, però, “sono stati praticamente aggrediti da un illustre spettatore che ha pensato bene di lanciargli contro uno skateboard colpendo un collega alla schiena”. Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp della Polizia di Stato, commentando l’episodio avvenuto questo pomeriggio nei pressi della Stazione Centrale di Milano. “E’ veramente sconcertante – aggiunge Mazzetti – ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade. Sempre di più, sempre peggio, sempre più inspiegabile e grave. Sarebbe ora di tornare a lavorare intensamente per diffondere la cultura della legalità e per chiarire le idee, soprattutto alle nuove generazioni, su chi sono i nemici e chi gli amici, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è ammesso e ciò che non lo è. E soprattutto su cosa significa essere un poliziotto e sul perché svolgiamo questo lavoro. Nonché, ovviamente, è indispensabile – conclude Mazzetti – stabilire pene più severe per chi aggredisce i poliziotti, per una chiara e non ambigua presa di posizione dello Stato”.