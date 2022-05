Alcol a minori, 45 giorni di chiusura per un bar di Monza

La polizia ha chiuso per 45 giorni il “Cocktail bar Paloma” a Monza per motivi di sicurezza e salute pubblica. Lo rende noto la Questura con una nota. In particolare, a seguito di controlli, di esposti presentati dai residenti della zona e segnalazioni di alcuni esercenti, soprattutto nei fine settimana, gli agenti della Questura, nella serata di sabato 21 maggio avevano identificato dei minorenni a cui erano stati serviti superalcolici. Inoltre il locale in questione era stato controllato lo scorso mese di aprile dagli agenti della Questura che avevano identificato all’interno numerosi avventori con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, così come verificatosi anche in altri precedenti controlli.

Si tratta del settimo provvedimento di chiusura disposto da Questore Marco Odorisio, dopo quelli eseguiti nel capoluogo e nella provincia, 4 a Monza, 1 a Nova Milanese, 1 a Seregno e 1 a Desio, rispettivamente lo scorso 20 gennaio, 17 febbraio, 2 aprile, 9 aprile, 10 e 18 maggio.