Isolato al Sacco il virus del vaiolo delle scimmie

È stato isolato nel laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco il monkeypoxvirus responsabile dell’epidemia attualmente presente in Europa. “Questo rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti- in quanto sarà possibile saggiare l’attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l’infezione e della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo. Una ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi”.