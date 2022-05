Berlusconi, il Monza in serie A quest’anno o sarà difficile

Silvio Berlusconi incita il suo Monza in vista della partita di ritorno dei playoff a Pisa per la conquista della serie A. “È positivo andare a Pisa con un gol di vantaggio, ora ci prepareremo bene perché da questa partita dipende il destino del Monza anche l’anno prossimo. Se non andiamo in Serie A quest’anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché scendono in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A, quindi per noi sarà molto difficile. Sarà una partita cruciale”. Così Berlusconi, patron del Monza Calcio, ieri sera all’uscita dell’U-Power Stadium, ha commentato il successo dei brianzoli contro il Pisa nella finale d’andata dei playoff di Serie B. “Che peccato quel gol a un minuto dalla fine, saremmo andati a Pisa con tutt’altro spirito. Se ci sarò a Pisa? Sì, per forza. Devo sempre dire l’ultima parola ai giocatori prima che vadano in campo, avete visto com’erano nel primo tempo, sono stati fantastici poi sono calati. Gli ho detto, ‘dovete essere 11 guerrieri in campo’ e gli ho dato le ultime cose tecniche che naturalmente non mettono in pratica”, ha concluso Berlusconi con una battuta.