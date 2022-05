Anziana trovata morta in casa, il corpo fatto a pezzi

Il corpo della donna trovata morta in casa ieri a Melzo (Mi) era stato fatto a pezzi. Il particolare è emerso nelle ultime ore. La donna, Lucia Cipriano, 84 anni, viveva da sola. Il corpo era nella vasca da bagno, in avanzato stato di decomposizione. E’ stata una figlia che vive a Trento, che non la sentiva da qualche tempo, a trovarla ieri mattina e a chiamare i medici i quali hanno avvertito i carabinieri. I militari hanno effettuato accertamenti per tutta la giornata nello stabile dove si trova l’appartamento, una palazzina in via Boves. Il pm di turno Elisa Calanducci ha sentito come testimoni i parenti dell’anziana, madre di tre figlie che non vivevano con lei. Una delle tre è certamente stata sentita dagli inquirenti e anche a lungo nella caserma di Pioltello. I vicini di casa hanno riferito che la donna non stava per niente bene. Nei giorni precedenti era uscita di casa in pigiama e aveva cominciato a vagare per le vie del paese. Erano stati i carabinieri ad accompagnarla a casa. Sembra che le indagini si concentrino nell’ambito familiare. L’anziana non aveva amici, non frequentava nessuno e sulla porta non vi erano segni di effrazione, né le condizioni dell’appartamento facevano pensare a una rapina finita male, con una colluttazione conclusasi in omicidio.