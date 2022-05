“Spiedo bresciano tutelato per legge vergognoso regalo ai cacciatori”

Lo spiedo bresciano tutelato per legge da Regione Lombardia “per fare un regalo ai cacciatori e ai bracconieri”, lamentano le associazioni ambientaliste. Con 45 voti favorevoli e 23 contrari è arrivato infatti, nei giorni scorsi, il via libera del Consiglio regionale alla proposta di legge per la ‘Valorizzazione della cultura e della tradizione lombarda dello spiedo bresciano di altri preparati a base di selvaggina’. Un escamotage per consentire ai cacciatori di aggirare il divieto di sparare ai piccoli uccelli migratori del peso di pochi grammi, “E’ evidente – affermano le associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e WWF Italia – come questa norma sia solo un trucco per eludere un divieto necessario a prevenire fenomeni di illegalità come il traffico di uccelli morti e di richiami vivi, il furto di nidiacei o l’uccisione di specie protette. Tutti crimini di cui la Regione Lombardia detiene un triste primato, proprio a causa della domanda di uccelli selvatici alimentata dalla “tradizione” di cibarsi questi animali”. L’approvazione di questa legge, tra l’altro, è avvenuta nello stesso giorno – spiegano ancora le associazioni – in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge.

Ai microfoni di Radio Lombardia Domenico Aiello, responsabile Tutela Legale della Natura del WWF Italia.

Contrari al progetto di legge il Movimento 5 Stelle e il Pd (anche se i consiglieri dem potevano esprimersi in libertà). Secondo il provvedimento, i cacciatori potranno cedere a titolo gratuito a privati e ristoranti fino a 150 capi all’anno di selvaggina piccola proveniente da attività venatoria consentita da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e altri piatti tradizionali lombardi. Il testo prevede anche un sistema di controlli per garantire la tracciabilità della selvaggina. “Legge incostituzionale – denunciano i Cinquestelle – sarà impugnata”.