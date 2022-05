‘Luoghi del cuore’, via al censimento del Fai

Ai nastri di partenza l’undicesima edizione de ‘I Luoghi del Cuore’, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano organizzato dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile ad esprimere le proprie preferenze. Quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal Fai grazie alla partnership con la banca per un progetto di restauro e valorizzazione. Dal 2003 l’iniziativa ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 Comuni: luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. In un momento di grande cambiamento per la crescita dell’Italia, imposto dalla transizione ecologica e favorito dal Pnrr, il Fai offre ai cittadini la possibilità concreta di “contribuire alla trasformazione a partire dai luoghi che sono patrimonio di storia, arte e natura del Paese, in cui le comunità locali si riconoscono e si identificano, e che potrebbero essere leve efficaci per lo sviluppo”, spiega una nota. Fai e Intesa hanno finora sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni, e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti per innescare circoli virtuosi di azioni che hanno inaspettatamente e radicalmente cambiato le sorti di un territorio. I luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto. Come nelle passate edizioni, anche in questa il Fai lancia una classifica speciale di luoghi, cui spetterà un premio speciale, il Premio Intesa Sanpaolo: ‘i Borghi e i loro luoghi’. Per votare basta andare sul sito www.iluoghidelcuore.it

Al microfono di Radio Lombardia Federica Armiraglio del Fai- Fondo per l’Ambiente Italiano