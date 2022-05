A Bormio e Valdidentro l’Alta Valtellina Bike Marathon 2022

Un paradiso per gli amanti della due ruote, ma non solo. Il territorio che il prossimo 30 luglio ospiterà l’Alta Valtellina Bike Marathon 2022 sta lentamente uscendo dal letargo risvegliando la voglia di sport e turismo. La bicicletta, in tutte le sue sfumature, ricopre un ruolo fondamentale e di assoluta protagonista quando si tratta di vivere il turismo nel modo più ecosostenibile. Il modo migliore per raggiungere luoghi meravigliosi e vivere emozioni senza tempo nel pieno rispetto della natura. Bormio e la Valdidentro, che sorgono nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, da anni sono luogo di riferimento per gli amanti del ciclismo. Grazie alle sue valli ed ai passi che fanno da cornice, alla posizione privilegiata per intraprendere o seguire i più blasonati itinerari turistici estivi, ne fanno punto di riferimento, base di partenza o arrivo.

Qui, in questo meraviglioso contesto in cui i servizi rivolti agli sportivi e alla famiglia ed una esclusiva ricettività alberghiera fanno da fiore all’occhiello, prenderà vita la Bike Marathon. Dalla Valdidentro ai laghi di Cancano e S.Giacomo. Malga Trela, Pso. Trela, Bocchetta di Trela, Pso. Alpisella e la Val Viola. Tre percorsi in uno che lentamente stanno tornando alla luce grazie al lento sciogliersi della neve in prossimità dei punti più alti. Il comitato organizzatore è già al lavoro e con largo anticipo, grazie anche all’avvicinarsi dell’estate, l’Alta Valtellina Bike Marathon tornerà presto interamente percorribile mostrandosi e lasciandosi ‘cavalcare’ da sportivi e turisti.