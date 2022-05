Milano, l’appuntamento all’anagrafe si può prenotare in edicola

In 28 tra edicole, tabaccherie e cartolibrerie si potrà prendere appuntamento per gli uffici anagrafici (che lavorano ancora solo su prenotazione) per le pratiche e i certificati che non possono essere già sbrigati negli esercizi convenzionati.

Da oggi a Milano si potrà prendere l’appuntamento per gli uffici dell’anagrafe anche in edicola grazie alla convenzione con il Comune. Sono 28 le edicole che al momento hanno aderito. L’ anagrafe di via Larga e le tredici delegazioni territoriali restano accessibili solo su appuntamento, fatti salvi i casi di comprovate emergenze e categorie particolari, come i cosiddetti ‘caregiver’, a cui viene sempre garantito accesso e assistenza. Una prassi maturata nel periodo della pandemia, che resta attualmente in vigore al fine di evitare i picchi di affluenza e code. “Abbiamo deciso di mantenere l’appuntamento perché – ha spiegato l’assessore ai Servizi civici e Generali Gaia Romani – sebbene significhi aspettare il giorno prestabilito, una volta in sede si avrà subito il servizio senza code e senza assembramenti”. Edicole, cartolibrerie e tabacchi, che già supportano i cittadini nel rilascio automatico di alcuni certificati, adesso potranno aiutare coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia a prendere l’appuntamento per le pratiche che richiedono una presenza fisica agli sportelli.