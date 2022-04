Maltempo, allagamenti nella zona nord di Milano

Ci sono stati allagamenti in diverse zone di Milano, soprattutto nella zona nord, ieri sera a causa del forte temporale. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre in più punti della città, a partire dalle 21.30. La situazione è stata tenuta sotto monitoraggio per parecchio tempo. Per fortuna, non si è registrato un innalzamento anomalo dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. L’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, ha scritto su Facebook: “Forte temporale sulla parte nord della città. Preoccupazione per i sottopassi. Mm sta seguendo con i monitor che controllano i livelli e il funzionamento delle pompe”. E ancora: “Negrotto sottopasso allagato ma le pompe stanno lavorando e con interruzione piogge i livelli stanno scendendo. Rubicone corsia direzione nord tutto ok, nessun allagamento grazie ai lavori fatti; corsia direzione sud allagamento 20-30 cm. Sul posto Vigili del Fuoco e Mm per togliere acqua. Seveso saliti i livelli, ma ora sta scendendo. Mm sul posto. In Negrotto realizzate nuove pompe e approvato e finanziato progetto per la nuova vasca. Rubicone realizzato intervento pompe e vasca direzione nord”.