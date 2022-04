Sicurezza, controlli a Vimercate

Nello scorso fine settimana e nella serata di giovedì, a Monza, polizia e polizia Locale hanno intensificato i controlli delle aree cittadine e negli esercizi commerciali di Vimercate particolarmente frequentate da giovani nelle ore serali. I controlli sono stati eseguiti in particolare in piazza Marconi e largo Europa. Sono stati ispezionati tre esercizi commerciali, identificate circa 100 persone delle quali 22 con precedenti di polizia. Due cittadini extracomunitari presenti all’interno di uno dei locali controllati sono stati trovati con circa 5 grammi di hashish per uso personale e hanno ricevuto una sanzione amministrativa.

Questi ultimi, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati immediatamente segnalati all’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti necessari per la loro posizione irregolare sul territorio nazionale.