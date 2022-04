Fine settimana con piogge e rovesci

La perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale e in lento movimento verso levante, continua a influenzare il tempo sulle nostre regioni, in particolare quelle nord-orientali e centro-meridionali. Nella seconda parte di oggi- affermano i meteorologi Meteo Expert- questo sistema nuvoloso si allontanerà verso i Balcani favorendo un graduale miglioramento del tempo, garantito anche dal rinforzo di un promontorio di alta pressione che sabato si estenderà verso il Centro-Sud dove si attende una fase più stabile e soleggiata. Nel frattempo un’altra perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali a iniziare dal Nordovest dove non mancheranno piogge e rovesci. Lunedì il sole resisterà soprattutto sulle regioni meridionali, e sulle coste tirreniche, mentre sul resto d’Italia prevarranno le nuvole, ma accompagnate da poche precipitazioni più che altro a ridosso di Alpi e Appennino. Un po’ di instabilità interesserà parte del Nord anche nella giornata di martedì, mentre al Centro-Sud prevarranno condizioni di tempo soleggiato che nei giorni successivi tenderanno a propagarsi anche al settentrione. In tutta questa fase le temperature resteranno abbastanza miti, con valori anche oltre i 20 gradi, per via delle masse d’aria tiepida che transiteranno sul Mediterraneo.

PREVISIONE PER SABATO 23 APRILE

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, specie sulle Alpi, al Nord-Ovest e in Friuli dove saranno possibili delle precipitazioni, inizialmente deboli e isolate. Nel pomeriggio primi fenomeni moderati e più diffusi a ridosso dei rilievi piemontesi (neve a 1800-1900 m) e nell’estremo nordovest della Lombardia. In serata fenomeni in intensificazione al Nordovest, specie su Alpi, pianure adiacenti e settore ligure; possibili rovesci o temporali nel settore ligure, con coinvolgimento anche dell’alta Toscana, e tra l’alto Piemonte e il nordovest della Lombardia con limite della neve in calo sulle Alpi fino ai 1500-1700 m.

Temperature massime in leggero calo nelle Alpi centrali e al Nord-Ovest, in rialzo altrove con valori anche oltre i 20 gradi e punte intorno ai 25 gradi sulle regioni meridionali.

PREVISIONE PER DOMENICA 24 APRILE

Al Centronord prevarranno le nuvole, con aperture solo locali e temporanee, più probabili in Emilia Romagna e al Centro. Il rischio di piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, sarà maggiore su alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e alta Toscana. Altrove fenomeni più brevi e isolati con possibili focolai temporaleschi comunque anche in Emilia e lungo l’Appennino. Limite della neve elevato sulle Alpi, tra 1500 e 2000 m.

Temperature massime per lo più in calo al Nord.