Cade in un dirupo sui monti lecchesi, muore giovane escursionista

Dramma sulle montagne lecchesi. Un escursionista di 25 anni di Milano è morto in un incidente avvenuto nella zona di Barzio. L’allarme è stato lanciato dai genitori ieri sera perché il ragazzo non era rientrato e i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione lariana, con 25 persone, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le ricerche sul Sentiero degli stradini, che unisce le località Piani di Artavaggio e Piani di Bobbio. Dopo qualche ora i soccorritori hanno trovato a 1.800 metri di quota lo zaino del giovane. Il corpo si trovava un centinaio di metri più sotto, in un dirupo. Il medico che non ha potuto far altro che constatare la morte del 25enne.