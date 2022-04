Prende a sassate la statua della Madonna, 37enne denunciato in Brianza

I carabinieri hanno individuato e denunciato l’autore del gesto vandalico avvenuto lo scorso 17 marzo nella frazione Altopiano di Seveso (MB), quando era stata presa a sassate la porta in vetro della caratteristica cappella dedicata alla Madonna Regina della Pace. Un gesto che aveva sconvolto la comunità locale, per la quale la struttura votiva rappresentava un elemento di valore storico oltre che religioso. La costruzione era stata eretta nel 1948 come ringraziamento a Maria per lo scampato pericolo in occasione della bomba caduta nelle vicinanze il 10 settembre 1944.

Dopo aver visionato tutte le telecamere della zona, gli investigatori sono risaliti alla stessa persona che quella stessa notte era stata sorpresa a danneggiare auto in sosta e strutture stradali (marciapiede, secchi della spazzatura, parapetto di un ponticello e altre strutture di metallo a bordo strada). Nel corso dell’indagine, i militari sono riusciti a ricostruire il percorso che avrebbe effettuato l’uomo e, in particolare, la compatibilità dei suoi passaggi a piedi con la sequenza dei danneggiamenti.

L’uomo, un 37enne di origini marocchine, residente a Seveso ma di fatto senza fissa dimora, celibe, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, è stato quindi denunciato per deterioramento di oggetti di culto e danneggiamento.

Quella notte, colto in flagranza dai militari, era già stato denunciato, oltre che per il danneggiamento di svariate autovetture, anche per resistenza e minaccia in quanto, una volta fermato, in stato di alterazione psico-fisica verosimilmente connesso all’assunzione di alcol, aveva minacciato di morte i militari.