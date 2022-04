Milano, trovano bomba della guerra in un cantiere

Il residuato bellico è affiorato durante dei lavori di scavo in via Gassman, in zona Adriano. I Vigili del Fuoco hanno isolato la zona in attesa dell'intervento degli artificieri.

Un ordigno bellico è stato trovato, questa mattina, nella periferia nord di Milano. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, e sono stati chiamati gli artificieri dell’Esercito. Secondo le prime informazioni, l’ordigno, pare bellico, è stato rinvenuto da alcuni operai in via Gassman all’angolo con via Tognazzi, in zona Adriano, dove si trova un grande cantiere edile. Si tratta di un residuato della seconda guerra mondiale che viene esaminato in queste ore dagli artificieri per poi procedere alle operazioni di rimozione. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni che hanno presidiato l’area.