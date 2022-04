Spaccio ‘take away’ a Paderno Dugnano, 10 arresti [VIDEO]

Passavano le dosi dalla finestra al piano terra di una palazzina. Dopo alcune segnalazioni per il continuo via vai, i Carabinieri hanno arrestato dieci persone tra Paderno e la provincia di Forlì-Cesena.

I Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato 10 persone per detenzione e spaccio di cocaina e marijuana tra le province di Milano, Forlì-Cesena. Lo smercio avveniva a Paderno Dugnano (Mi). Il provvedimento – spiegano gli inquirenti – nasce da un’indagine avviata nell’estate scorsa dai militari di Paderno Dugnano, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni circa un anomalo via vai nei pressi di un’abitazione che si affaccia sulla strada. Le indagini hanno consentito di accertare un’attività di spaccio h24, con la modalità da ‘take away’, con i clienti che, dopo aver ordinato (telefonicamente o alla finestra) la sostanza che desideravano, passavano a ritirarla, con la consegna e il pagamento che avvenivano con rapidi passaggi di mano attraverso le inferriate. Durante l’operazione organizzata dai carabinieri è stato operato un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente e sono state eseguite ulteriori perquisizioni che hanno permesso di rinvenire, complessivamente, 10 proiettili cal. 7,65; 180 grammi di marijuana; 220 grammi di hashish; 2 grammi di cocaina e un bilancino. Gli arrestati sono stati portati nelle carceri di Milano San Vittore, Monza e Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.