Torna la Bit, si punta al turismo di prossimità e all’aria aperta

La BIT (Borsa Intarnazionale del Turismo) torna in presenza a FieraMilanoCity da domenica 10 a martedì 12 aprile: sarà un autentico “giro del mondo in tre giorni”. Anche quest’anno la pandemia e le incertezze internazionali portano a riscoprire le vacanze di prossimità all’aria aperta. Località nel verde, lontane dalla folla, tra arte, tradizione, buona cucina e relax. Tra le Regioni che porteranno le loro proposte slow e sostenibili hanno confermato Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Presenti anche organizzazioni come l’Associazione Dimore Storiche Italiane o la Fondazione Arena di Verona, consorzi e locali tra le quali Bellagio, Bergamo, Bibione, Biella-Vercelli-Valsesia, Bormio, Brescia, Campi Flegrei, Cuneo, Cilento, Dolomiti, Fermo, Lignano, Novara, Penisola Sorrentina, Portofino, Tigullio, Valli del Canavese, Venezia o Volterra; numerosi Comuni, Province e Camere di commercio, oltre a “strade” enogastronomiche come la Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e la Strada del Vino della Franciacorta. ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, promuove in modo unitario e innovativo la bellezza dell’Italia nel mondo. Innovazione e sostenibilità si confermano come le parole chiave di BIT 2022 anche nell’offerta internazionale: dai parchi e le esperienze naturalistiche dei nostri vicini europei come Canarie, Formentera, Germania, Grecia, Malta, Romania, San Marino, e Slovenia, ai resort ecosostenibili nei Mari del Sud di Cuba, Maldive, Malaysia, Mauritius, Thailandia; dalle spettacolari escursioni in Egitto, Giordania, India, Iran, Israele o Marocco fino alle vacanze socialmente responsabili in Brasile o Cile, con una menzione particolare per i “great outdoors” americani rappresentati da Visit USA.

In totale sono 893 gli espositori (12% dall’estero da 31 paesi). BIT adotterà pratiche più sostenibili anche per l’organizzazione della manifestazione: ad esempio, con l’utilizzo di materiali più facilmente riciclabili o riutilizzabili e iniziative per la riduzione dei consumi energetici, anche nell’ottica di un futuro percorso di certificazione. Le stesse pratiche verranno promosse e facilitate per l’applicazione da parte degli espositori.

L’appuntamento con BITè a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile. Lunedì e martedì saranno riservati agli operatori.