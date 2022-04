Covid, 90 mila multe in arrivo a over 50 No Vax lombardi

Entro il 12 aprile a oltre 90 mila lombardi over 50 senza vaccino anti Covid sarà recapitata da parte dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvio dei procedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Per la precisione, le multe arriveranno a 91.943. La maggior parte delle comunicazioni riguarderanno le province di Milano e Monza e Brianza dove, complessivamente, risultano 38.099 over 50 non vaccinati. I dati sono comunicati dall’assessorato regionale al Welfare. La comunicazione viene spedita ai cittadini con più di 50 anni per i quali, alla data del 1 febbraio 2022 (data di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50) non risultino vaccinazioni anti Covid effettuate nei termini previsti, né differimenti o esenzioni dalla vaccinazione. Coloro che intendono comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale o altre ragioni di “assoluta e oggettiva impossibilità”, possono rivolgersi, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione alle Asst territorialmente competenti.