Anatra e anatroccoli in mezzo al traffico, salvati dai poliziotti

Una pattuglia della Polizia ha salvato un’anatra con i suoi anatroccoli finiti in mezzo al traffico. E’ successo ieri a Monza e lo comunica la stessa Questura di Monza. Ieri mattin alla sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di una donna che ha notato in centro città, all’incrocio tra viale Brianza e viale Cesare Battisti, ha notato la presenza di un’anatra con i suoi anatroccoli al seguito, sulla corsia pedonale-ciclabile, in difficoltà nel traffico cittadino e a rischio di investimento da parte delle auto. Una volante si è quindi recata sul posto: gli agenti hanno bloccato il traffico per il tempo strettamente necessario, consentendo e favorendo l’attraversamento dei 6 anatroccoli con la loro mamma, scortandoli quindi fino all’interno del parco della Villa Reale in una zona sicura.