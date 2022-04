“Gravissima violazione della privacy nell’ex Sanatorio di Ornago, a pochi passi da Vimercate”. La denuncia arriva dall’ex Consigliere Regionale Silvia Ferretto che ha scritto al Garante della Privacy e al Difensore Civico Regionale. “In questo luogo non vi è solo il degrado e l’abbandono di una ex struttura sanitaria lombarda, ma ci sono anche migliaia e migliaia di cartelle cliniche, anche psichiatriche a disposizione di chiunque visiti il posto che è liberamente aperto al pubblico- denuncia Ferretto- ci sono i nomi, gli indirizzi e le relative diagnosi psichiatriche, pediatriche e oncologiche e tutta la vita privata di migliaia di pazienti, che viste le date risalenti anche al 2010 possono essere certamente in vita, altro che tutela della privacy ! Non so chi sia il responsabile di questo, so certamente che tutto questo non può e non deve succedere.” L’ex consigliere regionale nella denuncia segnala analogo situazione anche nell’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello.

Intervista a Silvia Ferretto

Ex Sanatorio Ornago ASST Vimercate 1 su 5

“Le aree sono tutte interdette perchè aree abbandonate da tempo, ci sono state diverse effrazioni negli ultimi mesi, abbiamo provveduto a ripristinare delle forme di isolamento delle strutture.” Così, da noi interpellato ha spiegato Marco Trivelli Direttore Asst Brianza.

Secondo Trivelli “non ci sono cartelle cliniche, in realtà c’è materiale sanitario. Non ci sono referti a meno di qualche eccezione. Abbiamo fatto la richiesta di smaltimento circa un mese fa quando abbiamo verificato che le effrazioni si stavano moltiplicando. Abbiamo trovato materiale che non ha contenuto di referto, non ci sono cartelle cliniche”.

Intervista a Marco Trivelli Direttore Asst Brianza.