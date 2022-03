Nova Milanese, raffica di controlli nella notte

Controlli di polizia e polizia locale, a partire dalla serata di venerdì, a Nova Milanese, su disposizione del Questore di Monza Marco Odorisio. Gli agenti hanno pattugliato le aree e gli esercizi commerciali più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano. In particolare in via Venezia, via Madonnina, via Diaz e Piazza Salvo D’acquisto, sono state controllate 102 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, 18 veicoli e 4 esercizi commerciali. Durante le verifiche all’interno di un bar, il titolare è stato sorpreso con il Green Pass scaduto e, pertanto, sanzionato amministrativamente. I poliziotti hanno rintracciato inoltre, a Monza, un cittadino gambiano di 31 anni, che doveva scontare una pena residua di 8 mesi e 22 giorni di reclusione per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e traffico di sostanze stupefacenti. Era stato arrestato per possesso di ovuli di eroina occultati nello stomaco ed è stato portato in carcere a Monza. Analoghi controlli proseguiranno in altri comuni della provincia nelle prossime settimane.