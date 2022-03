Fece scendere la moglie ubriaca che fu travolta e uccisa, condannato a 4 anni

Il Tribunale di Pavia ha condannato a 4 anni di reclusione un uomo, per abbandono di incapace, per aver fatto scendere dall’auto e abbandonato per strada la moglie ubriaca, poi travolta e uccisa da un’auto. La sentenza è stata emessa nei confronti di un 61 enne di Gambolò (Pavia). Il drammatico investimento era avvenuto la sera del 12 luglio 2018 lungo il tratto di strada tra la Sforzesca e la frazione Belcreda di Gambolò (Pavia), in Lomellina. A perdere la vita fu Victoria Jacova, moldava, 46 anni. I giudici hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche. Il difensore, che aveva chiesto l’assoluzione del suo cliente, ha già preannunciato ricorso in appello: “Durante il processo – afferma l’avvocato – non sono emerse prove dibattimentali nè sulla presunta incapacità della vittima, nè sul fatto che il marito l’abbia accompagnata in auto e poi abbandonata nel luogo dove è stata investita. Leggeremo le motivazioni della sentenza, ma già da adesso possiamo anticipare contro una sentenza che riteniamo ingiusta”.