I Carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato marocchino di 29 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una violenza sessuale ai danni di una studentessa di 20 anni. L’aggressione è avvenuta lo scorso 6 febbraio, ma è stata resa nota solo dopo l’arresto dell’uomo. Quella notte, intorno alle 3, dopo aver avvicinato la vittima nei pressi della fermata del tram in Viale Bligny con il pretesto di chiederle un accendino, l’aveva indotta a seguirlo per fumare una sigaretta nella vicina via Rontgen dove, una volta giunti, l’aveva bloccata e costretta a subire un rapporto sessuale, nonostante le resistenze opposte dalla ragazza che era riuscita a divincolarsi e a darsi alla fuga solo grazie all’intervento di una coppia di giovani di passaggio. Fondamentali per le indagini sono state le analisi degli impianti di videosorveglianza della zona che, integrate dalle dichiarazioni testimoniali rese da dalla coppia nonché dagli esiti degli accertamenti dattiloscopici sulle tracce rilevate sul luogo del fatto, hanno consentito di risalire all’aggressore. L’uomo, un senza fissa dimora, è stato rintracciato in un parco pubblico nelle vicinanze di Via Lodovico Montegani. E’ stato arrestato e portato a San Vittore.