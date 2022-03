Zelensky trasmesso anche al Pirellone, fuori i consiglieri di Fratelli d’Italia

Apprezzamento bipartisan al Consiglio Regionale della Lombardia per il discorso del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Parlamento Italiano. Al termine dell’intervento applausi sia dalla maggioranza che dall’opposizione anche se i consiglieri di Fratelli d’Italia sono rimasti fuori dall’aula.”Ritengo che Zelesnky abbia espresso ciò che è la verità dei fatti – ha dichiarato Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale – Più che una richiesta di aiuto è stato un ringraziamento nei confronti dell’Italia e, mi permetto di dire, nei confronti dei volontari lombardi”. Fabio Pizzul, capogruppo del Pd, si è soffermato sulla figura del presidente ucraino: “Zelensky, dopo un mese di guerra, si è dimostrato un interlocutore credibile. All’inizio di marzo non era così. Nel momento in cui si arriverà a un tavolo di trattative, Putin sarà costretto a riconoscerlo come tale, e questa è un’acquisizione importante per l’Ucraina”. “Abbiamo ritenuto opportuno che il Consiglio Regionale partecipasse a un momento storico – ha dichiarato infine Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle – ascoltando la drammatica testimonianza del presidente ucraino Zelensky. Il nostro compito, in questo momento, è accogliere chi soffre e scappa dal conflitto”. Il Pd Pietro Bussolati ha postato su Twitter la foto del Consiglio durante l’intervento del presidente ucraino facendo notare l’assenza dei consiglieri del partito di Giorgia Meloni: “Dobbiamo essere uniti, i distinguo armano la mano di Putin”, ha commentato Bussolati. Commenta, sui social, Franco Lucente, capogruppo di Fdi: “Fratelli d’Italia è compatto: sostegno ai Patrioti ucraini, accoglienza dei profughi, solidarietà, fermezza”.