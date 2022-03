Settimo Milanese, accertamenti sulla palazzina crollata sabato sera

Sono in corso lavori di messa in sicurezza nell’edificio in via di ristrutturazione di via Turati a Settimo Milanese dove, sabato sera, si è verificato il crollo della parete che si affaccia sulla strada. Alcune auto posteggiate nella via sono andate completamente distrutte. Per fortuna all’interno dei veicoli, così come sul marciapiede, in quel momento non c’era nessuno. Il cedimento si è verificato alle 20.40. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, dopo aver controllato che all’interno dell’edificio non ci fosse nessuno, hanno transennato l’area. La palazzina è una ex sede di Banca Intesa, chiusa da circa 10 anni. La proprietà aveva deciso di riqualificarla per destinarla ad altri usi e gli operai avevano iniziato a smantellare gli interni. Sono in corso anche accertamenti per stabilire le cause del crollo.