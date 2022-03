Il nazismo influenza ancora le nostre scelte

Sono passati quasi ottant’anni eppure la Seconda Guerra Mondiale non è mai finita. Non è mai passato il nazismo, e malgrado pure i nostri nonni, che erano giovani quando si combatteva, siano ormai quasi tutti deceduti, noi nipoti e bisnipoti abbiamo ancora un conto aperto. Questo conflitto in Ucraina lo sta dimostrando enormemente. Gli ingredienti ci sono tutti: l’aggressione, Putin che si fa celebrare tra balli e canti, le sanzioni, i foreign fighters che fanno tanto guerra civile spagnola, gli interventisti contro i neutralisti, i giornali che sembrano gazzette delle opposte fazioni, le notizie sulla malattia di Putin, gli 007, le accuse di genocidio e i genocidi nascosti.

continua su