Covid, Moratti: “Leggera risalita della curva ma non è quinta ondata” [VIDEO]

“Assistiamo ad una leggera risalita della curva, ma non è una quinta ondata, almeno per il momento”. Così l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine del convegno ‘Monopattini e dintorni, sicurezza, rischi, norme’ a Palazzo Lombardia ha commentato la ripresa dei contagi nelle ultime settimane. “La Lombardia, qualora le cose dovessero peggiorare, è assolutamente pronta. Abbiamo costruito un’organizzazione molto flessibile e siamo in grado di ampliare o restringere gli hub vaccinali, quelli per gli screening e siamo pronti per qualsiasi emergenza”, ha proseguito. “C’è un lieve aumento dei casi che riguarda non solo la Lombardia, ma tutte le regioni. Noi continuiamo ad avere un’incidenza che è circa la metà di quella italiana, che a sua volta ha un’incidenza migliore rispetto ad altri paesi. Comunque questa risalita della curva non è da sottovalutare, quindi è importante che chi non si è ancora vaccinato lo faccia e che non si abbassi la guardia rispetto alle misure di protezione individuale”, ha concluso.