Torna UNA VOCE PER SESTO, concorso canoro a premi

…e undici finalmente!

L’Associazione Spettacolazione presenta l’11° edizione del concorso canoro nazionale per voci nuove “Una Voce Per Sesto“.

Sono aperte le iscrizioni per le selezioni che si svolgeranno il 2 e il 3 aprile 2022 presso le Sale Musica Comunali a Sesto San Giovanni (Milano). Si cercano in tutta Italia i 16 finalisti che si contenderanno i premi assegnati dalle giurie di esperti e dal pubblico presenti alla finale di sabato 7 maggio 2022.

L’Associazione durante la pandemia non è comunque rimasta silenziosamente in attesa. Nel giugno scorso è riuscita a riportare sul palco alcune delle star delle passate 10 edizioni, regalando una serata speciale che ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti della storia del concorso.

L’ 11° edizione si propone nuovamente come palestra per la crescita di talenti in un’occasione di confronto e condivisione su un palco.

I finalisti si contenderanno il primo premio di 1000€ che verrà assegnato da una giuria di qualità, composta da: Silvia Cecchetti, Massimo Germini, Claudio Daiano, Livio Macchia, Sergigno Poggi e Domenico Paganelli.

Tutte le info aggiornate, regolamento e contatti sul sito dedicato www.unavocepersesto.it