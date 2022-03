In Lombardia 8.555 casi e 26 decessi, ricoveri in aumento

A fronte di 68.151 tamponi effettuati, sono 8.555 i nuovi positivi (12,5%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono lievemente quelli negli altri reparti di cura del coronavirus (+14, 858). I decessi 26 per un totale di 39.026 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 68.151

– i nuovi casi positivi: 8.555

– in terapia intensiva: 58 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 858 (+14)

– i decessi, totale complessivo: 39.026 (+26)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.893 di cui 1.415 a Milano città;

Bergamo: 553;

Brescia: 918;

Como: 519;

Cremona: 261;

Lecco: 325;

Lodi: 143;

Mantova: 344;

Monza e Brianza: 767;

Pavia: 454;

Sondrio: 123;

Varese: 853.

“Anche questa settimana i dati relativi al Covid-19 in Italia mostrano una tendenza alla risalita” e “data l’elevata circolazione del virus, e la crescita nel tasso di incidenza, è bene continuare a mantenere comportamenti ispirati alla prudenza”. Lo afferma il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero. L’incidenza, ha spiegato Rezza, “si fissa a 725 casi per 100mila abitanti e anche per l’Rt c’è una tendenza alla crescita e siamo a 0,94 e quindi di poco al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è invece rispettivamente al 12,9% e al 4,8%; quindi è stabile l’occupazione dell’area medica mentre è ancora in diminuzione, anche se graduale, l’occupazione dei posti di terapia intensiva e questa è una buona notizia”. Tuttavia, ha concluso, “data l’elevata circolazione del virus, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti”.