Ucraina, rientrata a Milano la carovana di Refugees Welcome e Rob de Matt

E’ rientrata ieri a Milano la missione partita nei giorni scorsi verso il confine tra l’Ucraina e la Polonia. Un pullman, quattro furgoni e cinque automobili, con 25 persone a bordo, carichi di aiuti umanitari per il popolo ucraino, con destinazione Przemysl, la cittadina polacca vicino al confine con l’Ucraina, dove ci sono migliaia di persone. A bordo dei mezzi, la “brigata di cucina” del ristorante “Rob de Matt” che ha cucinato un pasto caldo per 2mila rifugiati e rifugiate. E gli operatori di “Refugees Welcome”. La carovana è tornata con una cinquantina donne, bambini e persone con fragilità che scappano dalla guerra.

“Abbiamo portato cibo, coperte, vestiti, medicinali – racconta Sara Consolato di Refugees Welcome – Ma, soprattutto, abbiamo portato in Italia persone che stavano scappando dalla guerra. Molte di loro avevano già contatti nel nostro Paese e sono state ospitate da parenti e amici”.

Al momento sul sito di Refugees Welcome già 350 famiglie milanesi si sono candidate per accogliere i cittadini e le cittadine in fuga; 200 famiglie sono state già state contattate e considerate idonee. Per ora sono stati fatti 3 inserimenti nelle famiglie e altri 20 saranno fatti nei prossimi giorni.

Refugees Welcome Italia e l’associazione ‘I bambini dell’Est’ stanno collaborando per creare il collegamento tra le famiglie italiane che vogliono ospitare e le persone ucraine che stanno arrivando nel nostro Paese. ‘I bambini dell’Est’ da 12 anni organizza i soggiorni estivi (tre mesi) e invernali (un mese) di ragazze e ragazzi orfani originari delle città di Kharkiv, Zhytomir e Berdichev.

La spedizione è stata organizzata e promossa da Refugees Welcome, I bambini dell’est, Rob de Matt, St Ambroeus Fc, Cooperativa Abitare, Anpi Dergano, Municipio 9 Milano, L’Ape Clotilde.

Nei prossimi giorni sarà organizzata una nuova missione.

Refugees Welcome Milano https://refugees-welcome.it/milano-per-l-ucraina/?fbclid=IwAR3dsCxWRhODoBEnnTIolzTceKq_ZvaW5rkbDkdIyp5ELtWLk1izTcyP9fQ