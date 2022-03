Ucraina, arrivati in Lombardia altri 6 piccoli pazienti oncologici

Altri sei piccoli pazienti malati oncologici provenienti dall’Ucraina sono stati evacuati in sicurezza e con un volo sanitario sono atterrati ieri a Linate, accompagnati dalle loro mamme e da una sorellina. Dall’inizio del mese sono 24 i piccoli pazienti che, grazie all’impegno della Regione Lombardia, Soleterre e Areu, sono stati accolti nelle strutture sanitarie regionali. Alcuni di quelli arrivati provengono da Leopoli, altri da Kiev. “Un’altra bella notizia – commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – in un contesto generale che purtroppo fatica a trovare una soluzione diplomatica. Da parte nostra continueremo a mettere a disposizione tutto ciò che è nelle nostre disponibilità per aiutare chi soffre. Ancor di più se si tratta di bambini”. “La condizione psicologica e fisica di mamme e bambini, dopo ore estenuanti di viaggio, e con la necessità di cure costanti -aggiunge il presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi- è al limite della sopportazione umana. Stiamo lottando contro il tempo e non è possibile sprecare nemmeno un minuto. Non ci fermeremo finché tutti i nostri piccoli pazienti saranno portati in luoghi adatti per proseguire le cure oncologiche. Per questo continueremo il nostro impegno, con il presidente Fontana, con la Centrale Regionale Operativa Soccorso Sanitario e Areu, per un’operazione di coordinamento sanitario di eccellenza che dimostra come la professionalità, la tempestività e l’umanità siano coniugabili creando azioni concrete che salvano vite umane”