Antonio De Benedetto è uno chef con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare. Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza. In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il 21 marzo inizierà il tour di proiezioni del documentario “Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione” che mostra il dietro-le-quinte di una cucina e un albergo dove giovani uomini e donne con disabilità imparano un mestiere e iniziano a prendere posto al tavolo della vita. Il documentario è diretto da un regista australiano Trevor Graham, che, scoperto da un’amica di questa realtà italiana, ha attraversato l’oceano per vederla con i propri occhi. Ha così iniziato a seguire la vita, i sogni e i drammi di alcuni lavoratori e lavoratrici dell’Albergo Etico di Asti. “Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione” è distribuito da La Sarraz Pictures, casa di produzione torinese che ha coprodotto il film insieme alle società australiane Yarra Bank Films e Black Sheep Films. Il documentario è stato realizzato anche grazie al sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.

Il documentario sarà proiettato il 21 marzo al Cinema Anteo di Milano in piazza 25 aprile 8 alle 19.30. Alla proiezione saranno presenti alcuni lavoratori e lavoratrici dell’Albergo Etico.