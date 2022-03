Bollette impazzite, ecco l’effetto sul carrello della spesa

I rincari di bollette, benzina e gasolio si scaricano sui prezzi del carrello della spesa con aumenti tendenziali che vanno dal 9% per la farina al 12% per la pasta, al 6% per il pesce all’11% per il burro, dal 7% per la frutta al 17% per la verdura fino al 20% per gli oli di semi come il girasole importato dall’Ucraina, che ha dovuto interrompere le spedizioni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento all’ipotesi di un decreto taglia prezzi allo studio del Governo per contenere i rincari. La situazione è ancor più delicata nelle zone di confine del Comasco per il fenomeno del “pendolarismo” della spesa svizzero, che già la scorsa settimana ha agevolato l’esaurimento delle scorte di diversi generi alimentari. In un Paese come l’Italia dove l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio – sottolinea la Coldiretti – ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni. L’aumento dei costi si estende – si legge nella ricerca di Coldiretti Como Lecco – all’intera filiera agroalimentare, dai campi all’industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione ed occorre intervenire nell’immediato per contenerli e non far chiudere le attività produttive e distributive essenziali al Paese. Per il balzo dei costi energetici – sottolinea la Coldiretti – l’agricoltura deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all’anno precedente, che mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5,6 milioni di italiani che si trovano in una situazione di indigenza economica. Il caro energia – spiega la Coldiretti –ferma i trattori nelle campagne, spegne le serre di fiori e ortaggi e blocca i pescherecci italiani nei porti, aumentando la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari.

Al microfono di Radio Lombardia Giovanni Luigi Cremonesi, direttore Coldiretti Como Lecco

AUMENTO PREZZI ALIMENTARI AL CONSUMO

Pane + 5%

Farina + 9%

Pasta + 12%

Carne + 3%

Burro + 11%

Pesce fresco + 6%

Olio di girasole e altri + 19%

Frutta fresca + 7%

Verdura fresca +17%

Fonte: elaborazione Coldiretti su dati Istat febbraio 2022