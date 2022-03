Spacciavano droga via social, 8 arresti in Brianza

Spacciavano droga via social, pubblicizzando “in prevendita” lo stupefacente tramite app di messaggistica e con tanto di prezziario dettagliato.

I carabinieri hanno scoperto due distinti gruppi, ma collegati tra loro, uno operante nell’area del Vimercatese e l’altro tra i comuni di Limbiate e Varedo, che a vario titolo, dall’estate 2019 al mese di marzo 2021, -anche in piena pandemia, si sono resi responsabili di diverse cessioni di stupefacente di tipo cocaina, hashish e marjuana nella provincia di Monza e Brianza (comuni di Concorezzo, Usmate Velate, Agrate Brianza, Varedo e Limbiate) e produzione di marijuana nella provincia di Lodi (comune di Sant’Angelo Lodigiano).

Per vendere la droga, utilizzavano le App di messaggistica di Telegram e di Istagram, abilitando l’opzione per la cancellazione dei messaggi inviati con un timer o manualmente così da eliminare ogni traccia delle conversazioni, ricorrendo a brevi conversazioni telefoniche solo per gli appuntamenti.

In particolare utilizzavano un linguaggio gergale definendo “prevendita” la disponibilità delle sostanze stupefacenti, inviando anche delle foto della “merce”. Grazie al tempestivo sequestro dei telefonini agli indagati durante i riscontri che hanno portato agli arresti in flagranza di reato, i carabinieri estrapolando le conversazioni dalle varie app e visionando il contenuto sono riusciti a ricostruire modalità e rete di spaccio.

I militari del Comando Provinciale di Monza Brianza, col supporto di quelli dei Reparti territorialmente competenti e Aereo, del Nucleo Elicotteri di Orio Al Serio, alle prime luci dell’alb, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale – emessa dal Tribunale di Monza seguito richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 8 persone ritenute a vario titolo responsabili di detenzione, produzione e spaccio di sostanza stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marjuana.

Tutti gli arrestati sono italiani, di cui due con precedenti.

Le indagini coordinate della Procura di Monza sono iniziate quando uno degli indagati è stato arrestato nel Marzo 2020, a Usmate Velate, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti: nel suo appartamento è stato trovato circa un kg tra cocaina, hashish e marjuana, oltre a 4000 euro in contanti. Pochi giorni dopo un altro blitz dei carabinieri ha permesso di trovare, in un garage di pertinenza ed in uso allo stesso giovane, ulteriori 16 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marjuana.