È tornato a casa per conto suo e sta bene l’uomo di 61 anni di Desio (Mb), di cui non si avevano più notizie da venerdì. Lo ha reso noto il Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna che lo stava cercando dopo l’allarme lanciato dai familiari. L’uomo si era recato a fare visita a una figlia in Brianza, ma non lo ha comunicato. Aveva lasciato a casa il cellulare. In Valchiavenna, dove aveva detto di volersi recare, lo stava cercando una task-force compreso i militari del Sagf della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.