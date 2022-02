Rissa a bottigliate tra ubriachi, chiuso per 20 giorni il bar Capolinea di Monza [VIDEO]

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di chiusura di 20 giorni per i titolari del “Bar Capolinea”, nel quartiere Cederna, dove il 12 febbraio scorso si è verificata una violenta rissa. Il provvedimento, disposto dal questore di Monza, Marco Odorisio, è scattato dopo l’intervento di diverse volanti per uno scontro a bottigliate e mani nude tra diversi clienti del bar, tutti ubriachi, tra cui uno ha riportato diverse ferite al volto e un’altra alla testa. L’uomo, a quanto emerso, dopo aver ricevuto diversi pugni, era finito contro la vetrina del bar, mandandola in frantumi. Dagli accertamenti è emerso come all’interno del bar i camerieri continuavano a somministrare superalcolici a persone già ubriache. “La sospensione dell’attività tutela in primis la sicurezza dei cittadini e l’incolumità delle persone – ha detto il questore Odorisio – ristabilendo il principio delle legalità e del rispetto delle regole, se il titolare saprà e vorrà farlo”.