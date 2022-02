Camion in fiamme sulla A1 a Lodi

Un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato (non un’autocisterna, come riferito in un primo momento) e che ha preso fuoco, ha causato la temporanea chiusura dell’autostrada A/1 in entrambe le direzioni di marcia, all’altezza di Lodi. E’ accaduto verso le 6.30. Il 118 ha soccorso un ferito, un uomo di 47 anni, forse il conducente del mezzo, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere le fiamme della cisterna che avevano formato un’alta colonna di fumo. L’incidente si è verificato a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga (Lodi), in A1, dove un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo avere impattato contro il new jersey. Il mezzo ha preso fuoco. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Ferito il conducente del camion, che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano. L’autostrada del Sole è bloccata, quindi, attualmente in entrambe le direzioni tra il casello di Lodi e l’innesto Teem a Cerro al Lambro (Milano) e la viabilità ordinaria risulta, in zona, lungo la statale via Emilia e la provinciale 235, intasata da lunghe code. Code che si concentrano anche in entrata a Milano, tra San Giuliano Milanese e piazzale Corvetto.