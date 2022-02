Incendio sulla A1, autostrada bloccata ancora per ore

Ci vorrà almeno tutta la mattinata per ripristinare la circolazione sul tratto di autostrada chiusa dalle 6.30, nel Lodigiano, per un camion che ha preso fuoco dopo essersi ribaltato.

Ci vorranno alcune ore prima che possa essere riaperta l’Autostrada del Sole dopo l’incidente che si è verificato questa mattina alle 6.30 con un autoarticolato che ha preso fuoco dopo essere andato contro il guardrail. Lo prevedono i vigili del fuoco che stanno tuttora lavorando sul posto. La coda che si è formata al momento è di 6 km tra Casalpusterlengo e Lodi con uscita consigliata provenendo da Bologna a Casalpusterlengo (Lodi). Mentre quella in senso inverso, verso Bologna, è al momento, di 5 km tra il Bivio A1/A58 e Lodi. Code ormai in via di smaltimento sono invece state registrate alle porte di Milano e nell’hinterland, tra San Giuliano Milanese e piazzale Corvetto nel capoluogo lombardo.