Sofia Goggia, medaglia d’argento alle Olimpiadi

Impresa storica per la campionessa bergamasca nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino.

Impresa per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino. La campionessa bergamasca, a 23 giorni dall’infortunio al ginocchio subito a Cortina,ha conquistato nella discesa la medaglia d’argento. Bronzo per un’altra italiana Nadia Delago, alla sua prima esperienza olimpica. L’oro è andato alla svizzera Corinne Suter. “Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero contenta della mia sciata. È ancora una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per le condizioni degli ultimi 20 giorni” ha commentato Sofia Goggia.