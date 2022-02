Molestava donne al parco, arrestato

Già ai domiciliari, un uomo di 51 anni è stato portato in carcere dai carabinieri di Vimercate per aver molestato almeno 8 donne in Brianza.

I Carabinieri della Compagnia di Vimercate (Mb) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano, presentandosi a casa di un uomodi 51 anni che era agli arresti domiciliari, per accompagnarlo presso il carcere di Monza, dove dovrà espiare in via definitiva 3 anni e 8 mesi di reclusione La vicenda risale al 19 dicembre 2019 quando nei pressi dei giardinetti di via Asiago a Oreno un uomo aveva afferrato alle spalle e palpeggiato una donna. Lei aveva prontamente urlato e si era divincolata. Lui quindi aveva lasciato la presa cominciando a scappare. La donna l’aveva inseguito e contemporaneamente aveva chiamato i carabinieri.

Tre pattuglie della compagnia di Vimercate avevanoraggiunto il giardinetto dove la donna, una 26enne, aveva indicato ai militari dove aveva visto l’uomo nascondersi, che veniva trovato dai carabinieri rannicchiato dietro a un cespuglio e arrestato nella flagranza per violenza sessuale finendo in carcere a Monza e pochi giorni dopo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto fino ad oggi. Dopo l’arresto, i militari della Compagnia di Vimercate, avevano invitato eventuali altre vittime attraverso l’appello fatto tramite giornali e web, a presentarsi in caserma per denunciare: otto le testimonianze – tra cui due minorenni – di molestie avvenute in meno di dieci giorni tra Monza, Vimercate e Concorezzo, che si sono aggiunte alla vittima che lo aveva fatto arrestare, tutti eventi di cui è stato riconosciuto colpevole e per i quali ora dovrà scontarne la pena come disposto dal giudice.