Incendio alle case Aler di via Bolla: “Degrado e illegalità intollerabili”

La denuncia del vicepresidente del Municipio 8 Fabio Galesi: "Da Regione Lombardia e Aler totale silenzio in questi 10 anni, qualcuno che si prenda la responsabilità civile e penale per le condizioni degli stabili Aler ci sta?"

“A fuoco lo stabile di Via Bolla. Da circa 6 anni abbiamo depositato un esposto in procura denunciato la situazione di illegalità e pericolosità di stabilità e inagibilità dello stabile. Da Regione Lombardia e Aler totale silenzio in questi 10 anni…Ma qualcuno che si prenda la responsabilità civile e penale per le condizioni degli stabili Aler ci sta?”. Così in un post nella serata di ieri, Fabio Galesi, vicepresidente del Municipio 8 e assessore alla Casa. Galesi ha postato un video di un incendio divampato nelle case di via Bolla, nella parte dei sotterranei con le cantine che, afferma Galesi, sono “lastrate e piene d’immondizia”, complicando il lavoro dei vigili del fuoco, sottolinea Galesi.