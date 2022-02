La Questura di Monza ha identificato circa 40 minorenni riuniti in piazza Carrobiolo intenti a bere alcolici, per i quali scatteranno le segnalazioni al Tribunale per i Minorenni di Milano e ai servizi sociali. Il blitz della Polizia è avvenuto sabato notte, a seguito di diverse segnalazioni di residenti, circa la presenza di oltre un centinaio di giovani che da qualche settimana si davano appuntamento nel centro di Monza. Sabato la Polizia di Stato è intervenuta per identificarli. Solo due dei 41 giovani presenti è risultato maggiorenne. Il Questore di Monza Marco Odorisio chiede la collaborazione alle famiglie: “I genitori devono rendere consapevoli i loro figli sui rischi dell’assunzione di alcolici, in un’ottica di prevenzione da pericolose derive – ha detto – la pericolosità per i giovanissimi di assumere bevande superalcoliche, dannose per la salute degli stessi ragazzi, in quanto non solo alterano le proprie capacità e senso critico se assunte in eccesso, ma che producono anche altri tipi di conseguenze, nel medio e lungo periodo”. Sono in corso indagini anche per ricostruire chi abbia venduto le bottiglie di alcol ai minori