Stadio, al via la raccolta di firme per salvare San Siro [VIDEO]

Parte oggi la raccolta firme per il referendum, promosso dal Comitato Referendum X San Siro, per salvare lo stadio di San Siro dalla demolizione e contro la costruzione del nuovo stadio. Il via alla raccolta firme venerdì mattina, con una conferenza stampa dei promotori in piazza Scala. Se l’iter procedurale andrà a buon fine il referendum si terrà tra settembre e ottobre del 2022. Sono state già raccolte circa 200 firme. In tutto se ne dovranno raccogliere 15mila: le prime mille entro il 5 marzo e le restanti 14mila entro altri 120 giorni che partiranno dal via libera che dovrà arrivare dai garanti del Comune.

I quesiti su cui saranno chiamati ad esprimersi i cittadini sono due. “Uno abrogativo per cancellare la delibera con cui la giunta ha dichiarato il pubblico interesse al nuovo stadio”, ha spiegato l’avvocato Veronica Dini, “e uno propositivo con cui si chiede al Comune di deliberare di mantenere il Meazza come è ora evitando il consumo di suolo e chiedendo un piano di area dal Comune più ampio che comporti la rigenerazione del quartiere”. L’esito del referendum sarà vincolante per l’amministrazione se verrà raggiunto il quorum proporzionato al numero degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni comunali. “Abbiamo contato che il quorum necessario sarà pari a circa il 25 per cento degli elettori di Milano”, ha spiegato l’ avvocato. Il referendum, se l’iter si concluderà, si terrà quest’autunno.