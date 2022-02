Fontana, è l’inizio della fine della pandemia

“La vedo come l’inizio della fine di questa maledetta epidemia. La vedo come un messaggio che deve giungere a tutti i nostri cittadini di grande speranza, la vedo come un momento in cui finalmente l’impegno da parte delle nostre strutture e di tutti i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione trova finalmente una risposta”: così il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un incontro a Leno, nel bresciano, ha commentato lo stop da oggi dell’obbligo di mascherine all’aperto assieme alle nuove disposizioni anti-covid. “Se facciamo questi passi avanti lo dobbiamo alle vaccinazioni e i cittadini sono stati i principali interpreti”, ha aggiunto Fontana “perché non dimentichiamo che la Lombardia è la prima al mondo come percentuale di terze dosi booster già inoculate”.